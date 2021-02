Neige en Haute Provence

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/7.1

Focale 35 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 10.1.1 (Windows)

Si l'on ne peut pas dire que la neige soit rare dans ce secteur, elle tombe indéniablement en faible quantité, et est rapidement attaquée par le Soleil et l'air très sec de l'hiver.

Aujourd'hui, à la faveur d'une petite chute du week-end (~8cm), nous pouvons profiter de paysages immaculés en Haute Provence.



La passion de la géologie m'a amené un nombre incalculable de fois dans ces terres en été, un vrai plaisir de les découvrir en hiver!



Au centre, recouvert de congères et d'une épaisse couche de neige, le Blayeul (2189m)