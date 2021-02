Appareil Canon

Canon EOS 80D

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/5.7

Focale 135 mm

ISO 250

Objectif EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS USM

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Picasa

Journée plus douce mais soleil voilé jusqu'en fin d'après-midi et soudain tout s'éclaircit et une belle lumière inonde pistes et sommets !