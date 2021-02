Cagire déneigé

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Il n'a presque plus de neige sur la face nord-ouest du Cagire, alors que nous ne sommes que mi-février. Le résultat des dernières semaines beaucoup trop douce, alors qu'une bonne partie de l'Europe connait des températures assez basses.



Je me trouve encore dans une masse d'air foehnée, mais d'ici quelques centaines de mètres, je vais brutalement quitter cet air chaud et perdre plusieurs degrés en une fraction de seconde.