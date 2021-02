Douceur de février

Appareil Panasonic

Belle journée ensoleillée, un peu plus de nuages vers l'ouest, c'est à dire vers la vallée du Rhône.

Le vent s'est clamé, il était assez fort ce matin, environ 60 km/h pour Sivergues. Il devrait soufflé fort cette nuit et demain, avec 65 km/h prévu.

Il s'agit du vent de Sud-Est (Sirocco), même si il souffle moins fort que le Mistral, je trouve qu'il est plus violent… De plus, à Sivergues (570m), je trouve que le vent de Sud souffle plus fort qu'ailleurs, pourtant protégé par les crêtes du Luberon (800-1125m) au Sud. Ou alors ces dernières accentuent peut-être l'effet de foehn.



Coté températures, c'est la grande douceur, avec jusqu'à 19°C en plaine.



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 6°C/15°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert