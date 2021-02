Ciel de Foehn

Dim. originale 5472*3648px

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/3.7

Focale 28.21 mm

ISO 125

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 19.0 (Macintosh)

Des lenticulaires dans le ciel et des écobuages insensés et non maîtrisés en montagne du côté du pic d'Anie avec des vents à plus de 90 km/h !!