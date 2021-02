Printanier sur la basse vallée du Rhône

Appareil Panasonic

DMC-FZ38

Logiciel Hugin 2018.0.0.5abfb4de7961

Ambiance très agréable dans l'ouest de la Provence malgré un vent de sud un peu turbulent ; il fait presque chaud au soleil avec une température de l'ordre de 18°C et un soleil qui commence à grimper plus haut dans l'azur.



Météo typique en climat méditerranéen à cette période de l'année : ce n'est pas encore tout à fait le printemps, mais on sent que l'hiver est déjà presque derrière nous...



Vue vers le nord depuis les crêtes des Alpilles sur l'ensemble du Vaucluse puis le sud de la Drôme au loin ; au fond à droite le Ventoux encore bien enneigé au sommet, en bas vers l'est Saint-Rémy-de-Provence, et vers le centre plus loin Avignon.