De fortes pluies sont attendues dès les premiers reliefs de l'Hérault et de l'est de l'Aude, jusqu'aux sommets Cévenols. Il en va de même sur sur l'est de Pyrénées et leurs premiers contreforts. Des pluies plus faibles sont attendues sur les plaines avec de possibles fortes intensités locales sous orages. Le vent d'est soufflera violemment sur les côtes et sur les cimes. De violentes rafales dépassant les 100 - 120 km/h peuvent être observées, principalement près des côtes varoises et bucho-rhodaniennes. Des crues modérées sur des cours d'eau de l'Hérault et des Pyrénées Orientales sont possibles. Des phénomènes de submersions marines sont envisageables sur tout le littoral méditerranéen, davantage sur le Roussillon.