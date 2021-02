Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Même depuis le col du Portet d'Aspet les haut sommets sont presque invisibles tant il a de sable dans l'atmosphère, d'autant plus qu'ils sont à contre-jour. Pour profiter des beaux paysages montagnards, on repassera.

Douceur hors saison, mais ça on a l'habitude.