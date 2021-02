Coucher de soleil à la saharienne !

Dim. originale 6016*3384px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D600

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/7.1

Focale 35 mm

ISO 50

Objectif TAMRON SP 35mm F1.8 Di VC USD F012N

Programme Manuel

Mesure Spot

Photographe ENZO RETTELER

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 21.1 (Windows)

Dans un flux de sud assez rectiligne, à l'avant d'un thalweg profond, du sable saharien en bonne quantité remonte d'Afrique du nord englobant ici la France, et allant jusqu'en Europe de l'est même !



Ici posté aux Sablettes à La-Seyne-sur-Mer, le coucher de soleil avait des allures jaunâtres et était même filtré au point de voir le soleil sans être aveuglé en fin de journée.