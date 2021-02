Tango corse sur la Côte bleue

Appareil QCOM-AA

Grand soleil et mer d'huile aujourd'hui sur la Côte bleue à quelques encablures de Marseille, après dissipation des brouillards matinaux qui envahissent la Provence tous les matins ces derniers jours.



La température et l'ambiance sont printanières, mais pas encore grand-monde dans une eau limpide à 13°C à part les poissons et moi-même !



Vue depuis la plage du Cap Rousset à Carry-le-Rouet, où Fernandel à terminé sa vie il y a exactement 50 ans.