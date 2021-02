instabilité et vents croisés

l'image est un peu confuse mais conforme à la réalité, bien loin de la banale carte postale !

Tandis que le vent du Nord fait couler une couche de stratus sur le col Bayard; une couche de petits stratocumulus castellanus ou cumulus floccus (même si ce terme ne s'applique pas à ce genre) arrive de l'Ouest,signe de l'instabilité présente en altitude depuis hier.

Quelques virgas descendent de ces nuages moutonneux.

Et dans tout ce chaos le soleil tente une percée par l'est .

Sur le site Windy un petit centre dépressionnaire sur la région de Digne me semble expliquer cela (avec de spectaculaires changements de direction suivant l'altitude)

Quand je publie une vue je me demande ce qu'elle peut apporter c'est aujourd'hui le cas .