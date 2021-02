Mouton dans le ciel

Appareil Apple

iPhone 8

Exposition 1/1900 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.99 mm

ISO 20

Objectif iPhone 8 back camera 3.99mm f/1.8

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.1 (Macintosh)

La journée est encore agréable et ensoleillée sur les vallées du cantal et la montagne, tandis que plus à l'ouest du département, en marge d'une goutte froide sur l'ouest du pays, les nuages se font bien plus nombreux.

Le vent sur les crêtes est sensible.