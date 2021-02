Clap de fin !

Dim. originale 4608*2592px

Appareil samsung

SM-A530F

Exposition 1/1548 sec

Ouverture f/1.7

Focale 3.93 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A530FXXSGCUA1

GPS 43.6°N, 1.57°E

Altitude GPS 229m

Fin d'hiver dans le midi toulousain sous un vent d'Autan bien ressenti et au passage un record battu pour les jours de vent d'Autan pour février 2021 et deuxième mois le plus doux depuis février 1990.

14°C et pression en baisse à 1024 hPa.