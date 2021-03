Après des 2 derniers jours de février sans le moindre nuage, le premier du mois des giboulées débute de la même manière, avec le soleil du lever au coucher sans interruption et des nuits bien éclairées par la Lune .

Et le vent de NE nettement moins sensible que les jours précédents, comme en témoignent les eaux calmes du Lac au Duc, a fait disparaître la sensation de fraîcheur Tx 14.6°C, pas mal pour un premier mars !