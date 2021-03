Brumeux + bilans météo

Appareil Panasonic

Les jours se suivent et se ressemblent : temps ensoleillé mais brumeux. Températures assez douces avec 17 à 20°C en plaine.

Vent quasi nul.



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 1°C/15°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert



Bilans météo pour Sivergues (Vaucluse – alt. 565m) :

Février 2021 :

Température maximale : 19°C (24-25-26/02)

Température minimale : -2,5°C (13-14/02)

Précipitation maximale en 24H (de 0H à 0H J+1) : ≈ 10mm (07-22/02)

Précipitation totale : ≈ 50mm

Rafale maximale : ≈ 80-85 km/h (06-21-22/02)

Nombre de gelée(s) : 6

Notes/événements météorologiques notables :

En résumé, ce mois de février aura été environ 3°C plus chaud que la normale, et assez peu de gelées, qui étaient généralement faibles. De ce qui est de la pluviométrie nous sommes a peu près dans les normes.



Hiver 2020-2021 (du 01/12/2020 au 28/02/2021) :

Température maximale : 19°C (24-2526/02)

Température minimale : -8°C loc. -9°C (07/01)

Précipitation maximale en 24H : ≈ 19mm (11/12)

Précipitation totale : 185mm

Rafale maximale : ≈ 90 km/h loc. > 100 km/h (22/01)

Notes/événements météorologiques notables :

En résumé, malgré en mois de février asse doux (pour Sivergues), cet hiver aura plus ressemblé à un hiver que les précédents. Avec notamment plusieurs chutes de neige (certes faibles), mais aussi d'assez fortes gelées en janvier.

Pour plus d'informations voir les détails pour les mois donnés (Décembre, Janvier, Février).