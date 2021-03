Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

On prend les mêmes et on recommence, le vent d'Autan persiste et se renforce et le ciel reste d'un bleu assez terne et peu photogénique.

Les Pyrénées sont absentes du paysage depuis de longs jours, d'autant plus qu'une nouvelle livraison de sable saharien est attendue pour demain et mercredi.