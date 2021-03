Appareil Canon

Canon EOS 500D

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/4

Focale 50 mm

ISO 100

Objectif EF50mm f/1.8 STM

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 10.1 (Windows)

Un ciel limpide du lever au coucher du soleil. Ce n'est pas si fréquent dans le Bocage ornais. Pourtant, aujourd'hui, je n'ai pas distinguer le moindre nuage. Le vent beaucoup plus faible que les jours précédents a permis à la température de descendre plus bas ce matin. 18 km au nord-ouest, à Vire (14), -3°C. 20 km à l'est, -3,4°C à Flers (61).