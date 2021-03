Encore bien dense !

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D5600

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/5.6

Focale 70 mm

ISO 100

Objectif 70-300mm f/4.0-5.6

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Charly GARDIEN

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.10.14

On prend les mêmes et on recommence ! Le sable est une nouvelle fois bien présent ce soir, rendant le ciel voilé de nuages et trouble au coucher du soleil...

Instagram : C.G. Photographie (c.g._photographie)

> https://www.instagram.com/c.g._photographie/

Instagram : Météo Allier (meteoallier)

> http://instagram.com/meteoallier/