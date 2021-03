Lumineux en Camargue

Appareil QCOM-AA

QCAM-AA

Exposition 1/1180 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.08 mm

ISO 100

Mesure Moyenne

Flash No Flash

Dans l'attente de la pluie annoncée en fin de journée, ambiance lumineuse et douce en milieu d'après-midi dans le nord de la Camargue avec un léger voile et de belles éclaircies ; température d'environ 16°C sans vent.



Vue du Petit Rhône à quelques centaines de mètres de sa séparation avec le Grand Rhône entre les communes d'Arles (13) et de Fourques (30), à la frontière entre Provence et Languedoc.



Les peupliers qui commencent à reverdir témoignent que le printemps est désormais bien arrivé.