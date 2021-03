Presque inespéré!

Dim. originale 3264*2448px

Après un lever du jour sous les stratus et par une Tn faiblement négative : -0.9°, de timides éclaircies sont sont développées à compter de midi mais ce n'est qu'en seconde partie d'AM que le ciel s'est totalement dégagé sous l'action d'une légère bise de N à NO soufflant au plus fort à 14km/h. Tx 10.3° proche de la normale pour une première décade de mars : 10.8°