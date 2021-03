Pic des Trois Seigneurs

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Ce sommet détaché de la haute chaîne constitue un formidable belvédère sur toute la Haute Ariège et le Couserans. Sauf qu'aujourd'hui on ne voit pas grand chose entre convection marquée sur les sommets et visibilité pas optimale dûe à l'atmosphère humide. On apprécie toute de même cette mer de nuages dont le sommet se situe vers 1800 m.