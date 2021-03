Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/340 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Entre -2° et -6° de mini nocturne dans le secteur (nord de la Thiérache), en gros. Pas si mal mais absolument pas exceptionnel pour un début mars dans le coin. La lumière, toujours un peu pauvre, ne permet pas de bien mettre en évidence le givrage des diverses surfaces, pourtant plus prononcé que les jours précédents...



Till Death comes (CH inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à tous !