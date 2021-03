Instabilité avec averses sur les sommets

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800E

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/10

Focale 24 mm

ISO 320

Objectif 24.0-70.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.1 (Macintosh)

L'instabilité estd e mise ce jour dans l'Embrunais, avec, dès le matin, la présence de jolis cumulus sur les plus hautes sommets (plafond vers 3000m



Evidemment dans l'après-midi, sous l'action du Soleil, la convection s'accéléra jusqu'à ce que certains cumulus déversent quelques averses, comme on peut le voir sur l'image.



Le Printemps est là, à n'en aps douter avec de la brise thermique en vallée, et aussi la présence des premières fleurs



Température: 14°C