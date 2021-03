Ciel chargé sur Serre-Ponçon

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800E

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/10

Focale 24 mm

ISO 500

Objectif 24.0-70.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.1 (Macintosh)

En fin d'AM au couchant, le ciel à l'Ouest est particulièrement chargé, cause de l'instabilité qui a marqué la journée.



Ceci dit, l'étage supérieur n'est pas net non plus



Température: 14°C