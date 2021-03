rares fractus

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Malgré la présence d'air froid en altitude et un pied franchement convectif sur les profils verticaux, les cumulus n'arrivent pas à se former car l'air est top sec. On en reste donc à ces quelques fractus, alors que le thermomètre atteint péniblement 12°C sous un vent modéré de Nord-Ouest.