AM Printanière!

AM Printanière! Viriat 2021-03-10T17:05:00+01:00

Après une gelée sans contestation possible avec -2.4° sous abri au lever du jour et -3.9° au sol, la température s'est élevée jusqu'à 13.7° cet AM sous un léger vent de Sud. Ciel plutôt dégagé malgré quelques passages nuageux de faible importance laissant une grande place au soleil!