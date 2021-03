Du Semnoz, le mt du Chat émerge

Appareil SONY

DSC-W130

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/7.1

Focale 5.35 mm

ISO 125

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Le mt du Chat (1500m), semble émerger comme une île,des nuages.

Au nord et à l'ouest, nuageux à cause de la perturbation, à l'est et au sud, soleil.