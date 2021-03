Dim. originale 4608*3456px

Appareil HUAWEI

YAL-L21

Exposition 41/41456 sec

Ouverture f/2.2

Focale 2.23 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel YAL-L61 9.1.0.195(C431E3R1P2)

GPS 48.66°N, 7.35°E

Altitude GPS 350m

Après le front pluvieux de ce tout début d'après-midi, le ciel se partage désormais averses et éclaircies ! Toujours avec un vent prononcé et des températures en baisse.

À l'opposé de cette éclaircie le ciel était plus chaotique, des impacts de foudres ont été relevés à 42 km de ma position en direction du Nord du Bas-Rhin.

