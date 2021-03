Saupoudrage

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800E

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/4.5

Focale 70 mm

ISO 100

Objectif 70.0-200.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 9.1 (Macintosh)

Durant le nuit, le vent a soufflé assez fort, et les précipitations ont été de la partie, reste de la perturbation qui a balayé la France depuis 3 jours.



La neige a fait son apparition vers 1200m, mais le Soleil, ce matin est revenu!



Place au froid cette semaine et on peut s'attendre à de nouvelles chutes de blanc!



Température: 3°C

Vent: 14 km/h de secteur SUD