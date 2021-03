Beau mais froid

Retour de l'hiver cette nuit avec le passage d'un petit front froid (4mm)

le vent du nord très fort sur la région chasse les nuages et la neige en longs chasse -neiges et zastrugis . Sur mon petit sommet les conditions sont un peu hivernales: vent établi aux alentours de 80 km/h avec de longues rafales à + de 100 et un maxi à 137 km/h .

Au cours de ma 1/2h au sommet mon anéno m'annoncera froidement un ressenti à -18.2°. brrrr !

Vers le sud le ciel est bien dégagé .