Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Un nouveau front froid est passé cette nuit apportant 6.4 mm à Blagnac, soit presque autant que sur le mois glissant qui vient de s'écouler.

A l'arrière l'air est bien rafraîchit surtout avec un vent modéré et frais de NO.

Quelques averses circulent bien que l'on ne soit pas concerné par le maximum d'air froid d'altitude, le thalweg circulant plus à l'est.