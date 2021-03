Splendeur de mars

Dim. originale 3264*2448px

Succession d'averses à caractère de giboulées.

Pluie majoritaire mêlée à du grésil quelques fois.

12.8mm depuis minuit, il faut remonter au 1er février pour trouver une journée avec une pluviométrie >10mm, il n'avait plus été enregistré de pluie significative depuis.

4.2°/10.4° pour les valeurs de températures et 48km/h pour la rafale de vent la plus élevée de secteur Ouest.