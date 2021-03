Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/4.0

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Temps typique de l'hiver en Provence : Soleil et Mistral.



Mistral assez fort depuis dimanche, on relève entre autres comme rafales maximales depuis :

- 166 km/h au Ventoux aujourd'hui (1912m) = température descendue à -8°C et ressenti -23°C cette nuit !

- 105 km/h à Murs dimanche (488m) ; 101 km/h aujourd'hui

- 80-95 km/h sur le Luberon et la vallée du Rhône dimanche et aujourd'hui

- 60-75 km/h ailleurs, même dans des endroits peu exposés



Pour Sivergues, environ 80km/h dimanche, 55 km/h hier, et 75 km/h aujourd'hui.



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ 3°C/10°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert (même si pour moi une vigilance jaune vent serait plus logique)