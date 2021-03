Dim. originale 4000*1800px

Appareil samsung

SM-A515F

Exposition 1/3891 sec

Ouverture f/2.2

Focale 1.74 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 2.0

C'était prévu et on l'a eu , bon coup de mistral sur l'étang . Ciel pur et sans nuage , mais étang pas content.