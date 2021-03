Inextrémiste

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/5.6

Focale 24 mm

ISO 64

Objectif 14.0-24.0 mm f/2.8

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe JJK

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.0 (Macintosh)

Après une journée très maussade, et froide, une éclaicie en soirée à sauvé cette journée. Aïe Aïe, à voir les isobars des journée à venir, je crois que nous allons battre des record de froid, et une belle agitation dans le golf de gêne... non ?

5.6 °C

0.8mm/h 8 km/h

raf.20.9

91% 3.8 4.4 °C 1029.9hPa

baisse