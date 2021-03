Neige surprise !

Appareil Altice

Quelques flocons sont tombés ce matin, ils étaient prévus, mais il ne devaient pas tenir au sol (qu'à partir de 700m prévu). Finalement fine couche de neige avec tout de même 1 à 3 cm et tenue au sol dès 500-550m entre 6h et 10h sur le Luberon. Limite pluie-neige vers 400-450m ce matin.

En effet la température était pile de 0°C à 7h.

Heureusement la neige n'a pas tenue sur les routes, en tous cas pas à cette altitude.



Cet après-midi la limite pluie-neige remonte vers 700m avec quelques rares averses, et même quelques timides éclaircies.



Vent faible.



Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ -1°C/6°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert