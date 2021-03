Clap de fin

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/1

Focale 55 mm

ISO 320

Objectif 55.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Il n'y aura donc pas eu de lever, les stratus en ayant décidé autrement. L'espoir des héliophiles est mort, leurs illusions douchées.

Notez le blanchiment légèrement plus prononcé des sols en fond de vallée, témoignage du fugace gel nocturne. Tn autour de -1°.



Shine on you crazy Diamond (PF inside) ?

Bonne journée à tous !