mer de nuage et mur de Foehn

Gap 2021-03-20

Ciel d'un bleu laiteux dû à la pollution industrielle apportée par le vent d'est, et qui a donné un lever de soleil écarlate ce matin .

Mais je choisis plutôt cette vue vers le nord et cette bordure de la mer de nuage qui se transforme en un large et franc mur de Foehn s'écoulant dans les vallons sud du massif du Dévoluy. à droite le massif de l'Oisans sous un ciel sans nuage .