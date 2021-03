Beau temps, mais venté

Appareil Panasonic

Photo prise à la limite communale entre Sivergues et Buoux. Vue vers l'Est : en bas à gauche en petit le village de Sivergues, au centre les hameaux de Champs et du Castellas. De ce qui est des montagnes, à droites les près-sommets du Luberon (juste avant les crêtes) ; à gauche les Monts de Vaucluse ; au fond à gauche la montagne de Lure et tout au fond (pas très visible) les Alpes du Sud, notamment le massifs des Trois-Évêchés.



Sinon beau temps dans le Luberon, malgré la présence du Mistral à environ 60-65 km/h pour Sivergues, un peu plus sur les crêtes et les hauteurs. Contrairement à la semaine dernière, cette fois le Mistral est plus fort en vallée du Rhône que sur les reliefs de l'Est. En effet il souffle à 90-100 km/h en vallée du Rhône localement un peu plus, le pic est attendu pour ce soir/nuit avec jusqu'à 110/120 km/h localement. Cela souffle également fort sur le Ventoux (1912m) : 136 km/h.



Coté températures, la matinée a été fraîche (la plus froide du mois), pour l'après midi nous sommes légèrement sous les normales.

Min/max du jour pour Sivergues (565m) : Environ -5,5°C/10°C



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Jaune vent