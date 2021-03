Appareil NIKON CORPORATION

La fraicheur et les petites gelées de ces derniers jours n'ont pas empêcher les les myrobolans de fleurir. (On les distingue à droite de la ferme.



à noter que la température est descendue à 1,2 ° un peu avant minuit, (le 20 mars)

puis est remontée, probablement avec l’arrivé des nuages venus du Nord Ouest.Ce coup çi je pense que nous allons revenir vers des températures plus clémentes avec le déplacement progressif de l'anticyclone, vers l'Est et l'approche d'un immense front apporteur de vent plus chaud.