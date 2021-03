Des nuages et surtout du vent

Des nuages et surtout du vent Montbonnot-Saint-Martin 2021-03-22T11:18:00+01:00

Assez belle journée mais la bise s'est levée et souffle avec de bonnes rafales.

Du coup le ressenti est froid malgré les 9°C.

Des stratus accrochent les reliefs et des cirrus circulent au dessus.

Encore beaucoup de neige en altitude et avec ce froid, elle ne fond pas.