Appareil Canon

Canon EOS 7D

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/7.1

Focale 28 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-200mm f/3.5-5.6 IS

Programme Priorité ouverture

Mesure Moyenne centrée

Photographe dominique PADOVANI

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 22.3 (Windows)

On lui avait dit c'est le printemps ! Ben non en fait ... C'est pas du tout le printemps ... C'est même le we le plus hivernal de la saison 2020-2021.