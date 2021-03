Enfin le calme en Provence !

Appareil Panasonic

DMC-FZ38

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/5.6

Focale 4.8 mm

ISO 125

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Le mistral s'est enfin arrêté dans la matinée en basse-vallée du Rhône, après plusieurs longues et fatigantes journées de vent très fort soufflant en rafales de 80 à 100 km/h, et des températures fraîches pour la saison.



Ambiance printanière très agréable malgré un léger voile d'altitude, le thermomètre atteint 18°C dans l'après-midi et devrait dépasser les 20°C pour la première fois de l'année jeudi prochain.