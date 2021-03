Soirée ensoleillée sur les Pyrénées

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/3.3

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.1

Enfin le retour d'un soleil franc et d'un ciel sans nuage sur le Béarn.

Prise de vue depuis les vignes du Château de Franqueville à Bizanos.

Panorama du Pic du Midi de Bigorre (2877 m) jusqu'à la Moulle de Jaüt (2050 m) en passant par le Pic de Néouvielle (3091 m), le Pic de l'Estibète (1851 m), le Grand Barbat (2813 m) et le Grand Gabizos (2692 m) entre autres.

En bas, la Vallée du Gave de Pau et le village d'Uzos à droite.