Fond d'Aspe

Quelle joie de s'approcher de la frontière ibérique et de sentir la puissance verticale des cimes d'Aspe. Le désir de franchir ces blanches murailles me saisit mais le bio-pouvoir qui s'est emparé de nous tous me sonne pour me rappeler à l'heure. Je dois redescendre sans doute pour éviter d'être contaminé par ces sapins, ces genévriers, cette neige immaculée et l'air du sud qui n'appartient à personne.