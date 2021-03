Aragon solaire !

Dim. originale 5472*3648px

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/8

Focale 25.64 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 19.0 (Macintosh)

Notre joie est grande de nous situer sur les hauteurs de la frontière entre vallée d'Aspe et Aragon. Les cimes de ce sud interdit excitent l'imagination et donnent le désir fougueux de filer vers la Molèta et la Pala de Ip à gauche. Comment ne pas s'imaginer s'échapper au crépuscule, par le Rio Aragon et se rendre dans les bonnes tavernes de la Cité de Jaca pour déguster les tapas et un bon verre de Somontano.

Sans doute cela reviendra-t-il. Pour l'heure, profitons de cette exceptionnelle douceur.