Léger blanchiment en fond de vallée

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/170 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

C'est là qu'il faut garder à l'esprit la minimale nocturne "officielle" du secteur : 5.3° à la station MF de... Saint-Hilaire-sur-Helpe ! Cette dernière est évidemment toute proche (moins de 2 km du lieu de la prise de ce cliché, sauf erreur de ma part) mais se situe 40 m plus haut, ce qui fait manifestement la différence. Je témoigne d'ailleurs du fait que le givre était bien plus discret à 175 m d'altitude qu'en fond de vallée.

Quoi qu'il en soit, en fond de vallée comme en hauteur, ce très léger blanchiment ne devait pas résister bien longtemps aux assauts du doux soleil printanier.



Bonne journée à tous !