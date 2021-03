Fort déficit pluviométrique (seulement 5mm en Mars)

Appareil Panasonic

En ce moment les journées sont ensoleillées et douces pour la saison avec une vingtaine de degrés l'après-midi pour Sivergues, 20-25°C en plaine. Il ne fait pas non plus très froid la nuit (5-10°C), localement quelques faibles gelée sur le plateau d'Albion et assez froid dans la vallée du Rhône (2-3°C).

Vent quasi nul.



Durant ce temps, le Vaucluse connaît un énorme déficit pluviométrique pour ce mois de mars 2021. En effet, soit soleil, soit souvent nuageux, mais quasiment jamais de pluies ! Les relevés pluviométriques sur la plupart des stations météo du département sont faibles : la pluviométrie mensuelle est comprise entre 5 et 10mm seulement ! Quelques stations entre 15-20mm, mais aucune au dessus de 20mm. Et on relève même seulement 2,2 mm à Carpentras !

La pluviométrique de mars devrait tourner autour des 40mm voire plus !

La plupart des stations connaissent donc un déficit d'environ 35mm, soit environ 80 %, localement plus avec un déficit de 95 % pour Carpentras !

Pour Sivergues, je relève 7,5 mm (moyenne : 40mm ; 2020 : 35mm).

Heureusement, les mois précédents, n'ont pas été trop secs, pour le moment c'est seulement Mars.

Il faut remonter à Juillet dernier pour une pluviométrie aussi basse, et à Octobre 2017 pour un défit aussi élevé (il était tombé 0mm au lieu de 95mm, soit un déficit de 100%).



Pour le moment cette faible pluviométrie n'a pas trop de conséquences, en tous cas en surface, pour les nappes phréatiques je ne sais pas. Néanmoins les cours d'eau sont biens bas pour la saison…



Heureusement peut-être pas mal d'eau ce week-end et cela ferait du bien à la végétation. Et il faudrait qu'il pleuve bien durant les mois suivant, car sinon une sécheresse cet été sera inévitable, car en été il pleut encore moins, et c'est dès le printemps qu'un déficit pluviométrique peut avoir de graves conséquences sur une éventuelle sécheresse l'été suivant.



Vigilances :

MétéoFrance (84) : Vert