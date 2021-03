Ambiance brumeuse sur le Val d'Azun

Appareil Panasonic

DMC-TZ80

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/3.3

Focale 4.3 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.1

Atmosphère brumeuse en raison de la présence d'un flux de Sud depuis dimanche.

Prise de vue depuis le Mont de Gez (1097 m) surplombant le Val d'Azun permettant de relier la Vallée des Gaves à la Vallée d'Ossau par le Col du Soulor et de l'Aubisque.

Parmi les sommets enneigés, on aperçoit le Pic du Cabaliros (2334 m), le Monné de Cauterets (2724 m), le Pic du Midi d'Arrens (2267 m) et le Grand Gabizos (2692 m).

Il fera 26 degrès à mon retour sur Argelès-Gazost à midi.