Beau mais (très très) sec

Dim. originale 4240*4240px

Appareil samsung

SM-A750FN

Exposition 1/1106 sec

Ouverture f/1.7

Focale 3.93 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel A750FNXXU5CUA1

Une écharpe de nuages d’altitude s’invite en Languedoc ce soir. Douceur agréable mais pas de chaleur comme sur le reste de l’Hexagone. Compteur bloqué à 23° aujourd’hui.



Quelques gouttes prévues ce we. Elles viendront atténuer le déficit pluviométrique de la station de Nîmes Courbessac. Le mois de mars s’avère digne d’un climat semi-aride avec un cumul de 2.6mm (!) VS moyenne de 40mm. Soit un manque en précipitations de -94%.



Sur le 1er trimestre, déficit global de -65%. Cumul global de 54.1mm VS moyenne 151.70mm.



Ce n’est pourtant pas le soleil qui est seul responsable du manque d’eau. Il n’a guère été généreux. Ensoleillement global en déficit de -9% (481h VS 529h) avec même un mois de février en manque de luminosité à hauteur de -42%.